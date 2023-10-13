قال الشاعر فاروق جويدة، إن القضية الفلسطينية شهدت تراجعا ملحوظا وبدأ هذا التراجع على مستوى السلطة، ثم على المستوى الشعبي.

وأوضح خلال خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الأحداث الأخيرة تمثل صحوة ولكن لا أحد يعلم هل تكتمل أم تتراجع مرة أخرى، وذلك لوجود انقسام في الشارع العربي تجاه القضية الفلسطينية برمتها ولم تعد لها أولوية كما كانت.

وفيما يتعلق بالدعوات التي خرجت تطالب باحتشاد أهالي قطاع غزة نحو الحدود المصرية، وترك القطاع، عبر عن انزعاجه من هذه التصريحات المثارة حول عملية التهجير لأهالي القطاع ونزوحهم إلى سيناء، موضحًا أنه سبق وزار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمنزله في عمان، وكشف له الكثير من الأسرار خلال زيارته وما يحدث في الكواليس بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه يكتب عن سيناء منذ 15 عامًا، ومن وقت لآخر تخرج أصوات من أمريكا وإسرائيل تدعو سكان غزة للهجرة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتصور نفسها وريثة الدور المصري في قطاع غزة وليست الدول العربية، وتريد التحكم في كل مصالح البلدان وقيادة المنطقة.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كلما كانت قوية وقادرة، بإمكانها الوقوف والتصدي لأي مؤامرة.