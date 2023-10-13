متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لـ الشروق: منظومتنا الصحية بدأت في الانهيار الفعلي

قال دكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن المنظومة الصحية الفلسطينية بدأت في الانهيار الفعلي.



وأضاف القدرة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الجمعة، أن أسرة العناية المركزة قد امتلأت تماما، مؤكدا أنه وفقا للوضع الراهن فقد أصبح الجرحى الذين يحتاجون لأسرة العناية لا مكان لهم.



وتابع أن عدد المصابين (الذين بحاجة لتدخلات جراحية) أصبح أكبر من قدرات استيعاب غرف العمليات.



وقال إن هذا هو الحال أيضا فيما يخص عدد المصابين، الذي بات أكبر من قدرات المستشفيات السريرية حتى عقب توسعتها، وهو الأمر الذي أدى بنا للأسف لوضع المصابين في الممرات.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.



ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.