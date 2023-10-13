إسرائيل: سنحاول السيطرة على غاراتنا ضد قطاع غزة لجعل الإخلاء أكثر أمانا

قال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته ستحاول الحد من هجماتها لجعل إخلاء شمال قطاع غزة، الذي طالبت به إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أكثر أمانا".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاجاري: "سنضمن السيطرة على الهجمات حتى يتمكنوا من التحرك بأمان"، بيد أنه أضاف: "إنها منطقة حرب".



ولم يوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي إطارا زمنيا محددا لإخلاء شمال غزة، رغم أنه قال إنه "من الواضح أن إسرائيل بحاجة لأكثر من 24 ساعة".



وقال هاجاري إنه "تم إبلاغ السكان بالتواصل عبر قنوات اتصال مختلفة".

وأضاف "سيتم بذل الجهود من أجل تجنب ضرب الأماكن الحساسة، مثل المستشفيات، في حالة شن غارات جوية.



وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات دولية أخرى، بشدة، الدعوة إلى إجلاء حوالي 1.1 مليون شخص إلى الجزء الجنوبي من غزة، محذرة من عواقب إنسانية مدمرة.



وأفادت تقارير بأن حركة "حماس"، التي تحكم قطاع غزة، تمنع المواطنين من الفرار إلى جنوب القطاع الساحلي.



وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي: "هذا مثال آخر على مدى عدم إنسانية حماس"، متهمها باستخدام الدروع البشرية والاختباء وراء شعبها.