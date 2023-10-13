توافد مئات المواطنين والمقيمين على ساحة الإرادة في العاصمة الكويت، مساء اليوم الجمعة؛ للمشاركة في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، و"دعما للمقاومة الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد "بالعدوان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين، وتطالب بوقف القتال وحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة".

وأكد المشاركون في كلماتهم أن "فلسطين كانت وستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حرب إبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني المحتل".

وطالبوا "بضرورة مناصرة الفلسطينيين ومساعدتهم لاستمرارهم في الدفاع عن أرضهم امام مغتصبها الغاشم".

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الكويتي خلال تواجده في الاعتصام أن موقف الكويت في القضايا الانسانية والعروبية لا يتجزأ.

وقال إن: "موقف الكويت لا يقبل الحياد في مثل هذه القضايا"، مبيناً بأن تواجده في الاعتصام "امتداد وتأكيد على موقف الحكومة المعلن".

وأضاف العيبان "الشعب الكويتي شعب حر وأبي.. ووقفة اليوم رمزية تحمل العديد من المشاعر والقيم".

بدوره قال النائب في مجلس الأمة عبدالله المضف: "إنها ليست قضية فلسطين وحدها بل قضية كل مسلم"، مضيفا أن هناك دعوات من قبل نواب مجلس الامة لعقد جلسة خاصة في المجلس لنصرة القضية.

وأمس الخميس، وجه مجلس الوزراء الكويتي، بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.