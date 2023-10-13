استشهاد 70 فلسطينيا في غارات إسرائيلية لدى محاولتهم النزوح إلى جنوب غزة

استشهد 70 فلسطينيا على الأقل اليوم الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفتهم لدى محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع بإنذار من الجيش.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في مؤتمر صحفي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة جديدة بحق ثلاث قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول لجنوب وادي غزة بحسب طلب الجيش".

وذكر معروف أن "هذه المجزرة خلفت حتى اللحظة وفي حصيلة أولية ٧٠ شهيدا جلهم أطفال ونساء وأكثر من ٢٠٠ إصابة".

وصباح اليوم، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى مناطق وسط وجنوب القطاع الذي يتعرض لغارات مكثفة لليوم السابع.

وألقى الجيش منشورات مكتوبة باللغة العربية في سماء غزة جاء فيها "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة".

وتابع مخاطبا سكان مدينة غزة "عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والتوجه الى جنوب وادي غزة من اجل أمنكم وسلامتكم، وعليكم أن لا تعودوا الى بيوتكم حتى اشعار آخر من قبل الجيش".

كما أعلنت الأمم المتحدة أن ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي أبلغوا قادة فريق مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية وإدارة السلامة والأمن في غزة أنه يجب نقل جميع سكان غزة إلى مكان آخر جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة، وهذا يشمل حوالي 1ر1 مليون شخص.

وأكدت الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة، داعية بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي.

من جهتها، رفضت حركة "حماس" تهديدات إسرائيل ضد سكان غزة ودعوتها لهم إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى جنوب القطاع أو إلى مصر.

واعتبرت الحركة أن "الدعوات الإسرائيلي للرحيل ما هي إلا تعبير عن إفلاس هذا الاحتلال وفشله في تحقيق أي إنجاز أمام الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة".