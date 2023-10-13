 نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة - بوابة الشروق
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نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:26 م

تأهلت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر، إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.

ونجحت نور الشربيني في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة (3-2) في مباراة استمرت لـ 48 دقيقة.

وحسمت نور الشربيني الشوط الأول بنتيجة (11-1)، قبل أن تخسر الشوطين الثاني والثالث (11-6، 11-5)

وقلبت نور الشربيني الطاولة على جورجينا كيندي وتمكنت من العودة والفوز بالشوطين الرابع والخامس (11-8، 11-5).

ومن المقرر أن تلاقي نور الشربيني لأمريكية أوليفيا فيشتر في نصف نهائي أمريكا المفتوحة والبالغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار.


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