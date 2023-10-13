نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر، إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.
ونجحت نور الشربيني في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة (3-2) في مباراة استمرت لـ 48 دقيقة.
وحسمت نور الشربيني الشوط الأول بنتيجة (11-1)، قبل أن تخسر الشوطين الثاني والثالث (11-6، 11-5)
وقلبت نور الشربيني الطاولة على جورجينا كيندي وتمكنت من العودة والفوز بالشوطين الرابع والخامس (11-8، 11-5).
ومن المقرر أن تلاقي نور الشربيني لأمريكية أوليفيا فيشتر في نصف نهائي أمريكا المفتوحة والبالغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار.