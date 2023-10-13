أعلنت اللجنة القضائية التي تشرف على انتخابات نقابة الأطباء بدمياط، في التجديد النصفي، نتيجة انتخابات النقابة التي انطلقت صباح اليوم، الجمعة.

وفاز الدكتور أحمد البلتاجي نقيبا لأطباء دمياط، وفاز فوق السن الدكتور وليد أبو الخير، وخالد بصل، وأعضاء تحت السن، الدكتور محمود مشعل، والدكتور كمال سلامة، من بين 17 مرشحا.

وشهد مقر نقابة أطباء دمياط، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت؛ للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، والذي يبلغ عددهم 4500 طبيب.

وبلغت نسبة مشاركة أطباء دمياط في انتخابات التجديد النصفي التي جرت اليوم 25% تقريبا، من إجمالي عدد من لهم حق التصويت والمشاركة.