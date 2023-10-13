الاتحاد الأوروبي يخفق في دعم مقترح تجديد ترخيص مبيد جليفوسات العشبي

لم يحصل مقترح تجديد الترخيص الأوروبي لمبيد جليفوسات العشبي المثير للجدل على ما يكفي من الدعم من جانب الدول الأعضاء، ليتم إرجاء المسألة إلى نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت السماح باستخدام المبيد حتى نهاية 2033.

ويعد الجليفوسات – وهو مكون نشط شائع الاستخدام في مبيدات الأعشاب – مثيرا للجدل لتأثيره المحتمل على التنوع البيولوجي، ويعتقد بعض العلماء أنه مسرطن. ويقول المنتج الرئيسي للجليفوسات، شركة "باير"، أنه لا يسبب ضررا.

وينتهي التصريح الحالي لاستخدام المبيد في الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر.

وقالت المفوضية إنه سيتم إجراء مزيد من المحادثات خلال النصف الأول من نوفمبر. ويمكن تعديل المقترح المبدئي.

وفي حال عدم تحقيق أغلبية كافية لصالح تجديد المقترح، أو ضد التجديد، بين الدول الأعضاء، فيمكن للمفوضية أن تقرر بنفسها.

ووجدت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن المبيد العشبي لا يشكل خطرا غير مقبول، بحسب دراسة نشرت في يوليو.

وقوبل تجديد الترخيص المحتمل بانتقادات من بعض الساسة والمدافعين عن البيئة والنشطاء.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير إنه يجب وقف استخدام الجليفوسات تدريجيا. وتعتزم ألمانيا، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، حظر الجليفوسات على مستوى البلاد اعتبارا من العام المقبل.