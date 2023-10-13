الشرطة السويدية: مقتل امرأتين في ضاحية في ستوكهولم

ذكرت الشرطة السويدية اليوم الجمعة، أن امرأتين قتلتا في إطلاق نار، الليلة الماضية في جنوب ستوكهولم.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال شخصين، للاشتباه في تورطهما في جريمة القتل، حيث تم إطلاق عدة أعيرة نارية، على منزل في تولينج، وهي ضاحية في منطقة "ستوكهولم" الكبرى.

وذكرت قناة "إس.في.تي" الإذاعية أن الجريمة كانت موجهة ضد أقارب شخص، له صلات بشبكة إجرامية.

وذكر التقرير أنه لم يصب شخص بالغ آخر وثلاثة أطفال كانوا في المنزل، وقت إطلاق النار بأذى.

وقالت الشرطة إنها تحقق لمعرفة ما إذا كانت الجريمة لها صلة بالموجة الأخيرة للعنف، التي شهدتها منطقة ستوكهولم، على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.

وتواجه السويد منذ سنوات عصابات إجرامية، تمول نفسها أساسا من خلال تهريب المخدرات والاحتيال.