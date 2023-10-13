استبعد بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني، أن تحل الهند بدلا من الصين باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي خلال فترة قريبة، رغم المكاسب الاقتصادية التي حققتها نيودلهي مؤخرا.

وذكر الخبيران الاقتصاديان لدى بنك إتش.إس.بي.سي فريدريك نيومان وجاستين فينج في تقرير لهما، اليوم الجمعة، أن "الأرقام لا تظهر ذلك"، وأوضحا في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الهند في الوقت الحالي تعمل "بمحركات محدودة للغاية" في حين أن الصين ببساطة كبيرة للغاية بحيث لا يمكن أن تأفل أهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وتوقع الخبيران أن تستمر الفجوة بين الاقتصادين الصيني والهندي في الاتساع خلال المستقبل المنظور، بحيث تصل بحلول عام 2028 إلى 5ر17 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يوازي حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي حاليا.

وبلغ حجم الفجوة بين الاقتصادين الصين والهندي العام الماضي 15 تريليون دولار.

وسلط تقرير بنك إتش.إس.بي.سي الضوء على حجم الاختلاف في الاستهلاك واتجاهات الاستثمار في العملاقين الأسيويين، مشيرا إلى أنه حتى في حالة افتراض أن الصين لم تحقق أي نمو، وأن معدل الانفاق الاستثماري في الهند زاد بواقع ثلاثة أضعاف عن متوسط معدلاته مؤخرا، فإن الانفاق الاستثماري في الهند سوف يستغرق 18 عاما أخرى للوصول إلى المعدلات الصينية.

وأشار التقرير إلى أن الصين تمثل نحو 30% من الاستثمارات العالمية، في حين أن حصة الهند تقل عن 5%.