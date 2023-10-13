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عاد اسم حركة مسلحة فلسطينية للسطوع من جديد عقب الضربة الأمنية التي وجهتها لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بعملية إطلاق النار الأخيرة ببلدة القدس القديمة، ضمن عمليات طوفان الأقصى، وبينما تبتعد الحركة عن الأضواء كثيرا فإن عدد من العمليات النوعية يعيدها للواجهة من آن لآخر.

وتستعرض جريدة الشروق بالفقرات التالية أهم المعلومات المتاحة عن كتيبة أبو علي مصطفى.

من رحم انتفاضة الأقصى

تتبع الكتيبة لجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية ذات التوجه القومي الشيوعي، ورغم قِدم نشاطات التنظيم منذ عام 1967 إلا أن نشأة الفرع المسلح الجديد المعروف بكتيبة أبو علي مصطفى كانت مع انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000.

بدأت الحركة باسم قوات المقاومة الشعبية ثم غيرت اسمها لأبو علي مصطفى، تخليدا لذكر القيادي الشهير الذي اغتالته القوات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى.

الشهرة

انتشر اسم الحركة بانتفاضة الأقصى جراء عمليتين انتقاميتين علي مقتل القائد أبو علي مصطفى، إذ تمكنوا بعملية أمنية من اغتيال وزير سياحة إسرائيل وبعملية عسكرية أخرى من اقتحام موقع ناحل عوز المتاخم لغزة.

عمليات نوعية متناثرة

ويعود قلة العمليات لدى الحركة لضعف الانتشار بين الضفة التي تسيطر عليها السلطة الرافضة للحراك المسلح، وقطاع غزة الذي تسوده حركات إسلامية تختلف مع الفكر اليساري.

نفذت الحركة عدة عمليات نوعية بالسنوات الأخيرة أبرزها عملية مستوطنة عوفر 2017 ومستوطنة آريل 2019 وعين بوبين لنفس السنة وحوارة 2023.

استهدفت جميع العمليات المذكورة مستوطنين إسرائيليين بسياراتهم وباصاتهم عن طريق العبوات الناسفة وإطلاق نار.

ويذكر أن الكتيبة شاركت ضمن حرب غزة سنة 2012 بإطلاق 186 صاروخا على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية.