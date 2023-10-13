بوتين: هجوم إسرائيل البري سيؤدي لخسائر غير مقبولة بين المدنيين الفلسطينيين

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن شنّ إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين.



وأضاف بوتين - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية- أن "استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة.. الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء".



من جانبه، نقل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبا.



وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة جيش الاحتلال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الساعات الماضية كانت هادئة نسبيا مقارنة بالأيام الستة الماضية. لا يزال إطلاق الصواريخ مستمرا".



وأضاف: "وجهنا قبل ساعات رسالة بالعربية إلى سكان غزة. كخطوة إنسانية من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، نحو وادي غزة، الذي يعد منطقة معروفة وواضحة لدى الجميع"، على حد زعمه.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.



ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.