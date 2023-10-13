باريس تحقق في تسميم محتمل لصحفية روسية مناهضة لحرب أوكرانيا

يحقق مكتب الادعاء العام في باريس بشأن هجوم تسميم محتمل ضد مارينا أوفسيانيكوفا، الصحفية التلفزيونية الروسية، التي اشتهرت بانتقادها لحرب أوكرانيا، والتي تقيم حاليا في المنفى بفرنسا.

وقال مكتب الادعاء إن الصحفية طلبت خدمات الطوارئ أمس الخميس، بعد الظهيرة بسبب شعورها بالمرض فجأة عقب مغادرتها منزلها، وإنها خشيت أن تكون تعرضت للتسميم. وطلبت نقلها إلى المستشفى.

وأفاد المحققون بأن التحقيقات والفحوصات الأولية لقسم التحقيق الجنائي جارية.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود": "نخاف على مارينا أوفسيانيكوفا، وتم طرح فرضية التسميم ولم يتم استبعادها".

وأشار ديلوارن رغم ذلك، إلى أن أوفسيانيكوفا نفسها لم تطرح احتمال تسميمها، على النقيض من بيان السلطات.

وأضاف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يمكننا أن نثبت هذا حيث كنا معها طوال اليوم".

وقامت المنظمة بتهريب الصحفية التلفزيونية إلى خارج روسيا قبل وقت قصير من بدء محاكمة ضدها قبل نحو عام.