أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة، عن مهاجمته عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية.



وقال الحزب في البيان: "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة".



وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في بيان، مساء اليوم، عن استهداف إسرائيل لبرج مراقبة تابع للجيش في خراج بلدة علما الشعب جنوب لبنان دون وقوع إصابات.



كما استهدف القصف الإسرائيلي أطقما للصحفيين عند أطراف بلدة علما الشعب ما أدى إلى إصابات في صفوفهم.



وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله" أن القصف الإسرائيلي استهدف مساء اليوم أطقم الصحفيين على أطراف بلدة علما الشعب ما أدى إلى مقتل أحدهم وسقوط عدد من الإصابات في صفوفهم.



وعمل الدفاع المدني على نقل الجرحى من بينهم إلى المستشفيات.