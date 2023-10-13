كشفت المستوطنة أفيتال ألدجيم، التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام وهي تفرج عنها، تفاصيل بشأن تعامل مقاومي كتائب عز الدين القسام، حين تم التحفظ عليها بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى التي بدأت السبت الماضي.

وقالت ألدجيم، في مقابلة صحفية، نقلتها شبكة "قدس" الإخبارية، إن المقاومين أخرجوها من غرفة آمنة، ومن ثم سمحوا لها بالعودة إلى بيتها برفقة طفليها.

وأضافت في مقابلة سابقة، أن أحد مقاومي القسام كان يحمل طفلها بين ذراعيه قبل أن يسلمه لها ويسمح بعودتها رفقة طفليها.

وتابعت ألدجيم أنها شاهدت مجموعة من مقاتلي القسام أثناء عودتها إلى داخل الحدود، إلا أنهم لم يتعرضوا لها وسمحوا لها بمواصلة السير صوب منزلها في مستوطنة حوليت شرق رفح.

وتتواصل معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام لليوم السادس على التوالي، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط عدوان عنيف يشنه الأخير على قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.