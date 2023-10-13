 وزيرة الخارجية الألمانية تتجه إلى ملجأ للاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار في إسرائيل - بوابة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية تتجه إلى ملجأ للاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار في إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:10 م
أطلقت صواريخ باتجاه تل أبيب، ما أدى إلى تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لإسرائيل، ودفعت الكثيرين في المدينة الساحلية إلى الاحتماء.

وكان من بين هؤلاء وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك ووفدها. وكانت واحدة من العديد من كبار الشخصيات السياسية حول العالم التي تقوم بزيارة إسرائيل، إبداء للتضامن معها.

واحتمت بيربوك إلى جانب أفراد أسر مواطنين ألمان تعرضوا للاختطاف في مداهمات شنتها حماس مطلع الأسبوع، حسبما أفادت مصادر بالوفد الألماني. وانتهى الإنذار بعد 15 دقيقة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، ضرب أحد الصواريخ منطقة سكنية في وسط مدينة ريهوفوت القريبة من تل أبيب.

وذكرت خدمة الإنقاذ "نجمة داوود الحمراء" إن شظايا ناتجة من الصاروخ تسببت في إصابة سيدة جرى نقلها إلى المستشفى.

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