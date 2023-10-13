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تقرير: إصابة موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين إثر هجوم تعرض له

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 3:24 م

ذكر تقرير إخباري أن موظفا في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الصينية بكين أصيب في هجوم تعرض له خارج مجمع السفارة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أن الموظف يتلقى العلاج حاليا بأحد المستشفيات، وأن حالته مستقرة.

وأضافت أن التحقيق جار لتحديد الدافع وراء الهجوم، حيث تشير الشكوك إلى "عمل إرهابي محتمل".

ويأتي الهجوم في وقت يشهد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس، يوم السبت الماضي، والتي شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام بلدات إسرائيلية.

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