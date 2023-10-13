المئات يتظاهرون في تونس تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة

تظاهر مئات التونسيين في شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة تونس، الجمعة، "تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة" وتضامنا مع الفلسطينيين.

وكان الاتحاد العام التونسي للطلبة دعا في بيان الخميس إلى "تلبية دعوة المقاومة في جعل يوم الجمعة يوم زحف نحو الحدود ونصرة للقضية من كل الأمة العربية الإسلامية "

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة" و"حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف" و"لا حدود استعمارية أمة واحدة عربية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

ولليوم السابع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي.

ووفق بيانات نشرتها المنظمة الطلابية الجمعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تم تنظيم عدة فعاليات هذا الأسبوع في مختلف المدن الجامعية كالقيروان (وسط) وقابس (جنوب شرق) وبنزرت (شمال) وسوسة ( شرق) .

وتشهد الساحة التونسية حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يتواصل تنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين من جانب أحزاب وتلاميذ وطلاب وعمال.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.