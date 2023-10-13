أمريكا تقدم 12 مليون دولار لضحايا زلزال ولاية هيرات الأفغانية

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو.إس.إيد" أمس الخميس، بالتوقيت المحلي أنها خصصت 12 مليون دولار، في صورة مساعدات إنسانية فورية لضحايا الزلزال، الذي ضرب غرب أفغانستان.

وذكرت الوكالة "استجابة للزلازل، التي بلغت قوتها، 3ر6 درجة والتي ضربت شمال غرب أفغانستان في السابع و11 أكتوبر، تقدم الولايات المتحدة، من خلال يو.إس.إيد، 12 مليون دولار، في صورة مساعدات إنسانية فورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين المتضررين"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

كانت الزلازل المدمرة قد أسفرت عن مقتل 1295 شخصا وإصابة 1800 على الأقل، طبقا للأمم المتحدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، وفقا لبيان أصدره موقع "ريليفويب".

على الجانب الآخر، ذكر توماس ويست، الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الولايات المتحدة تقدم 12 مليون دولار، في صورة مساعدات إنسانية فورية لضحايا الزلازل في غرب أفغانستان.

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.

وأظهرت أحدث الاحصاءات أن الزلازل التي بلغت قوتها 3ر6 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.