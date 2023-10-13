"لا يحصل حمدان والآخرون في فريقه على ما يزيد قليلاً عن ساعة من النوم في المرة الواحدة، وما لا يزيد عن ساعتين خلال النهار والليل، بالكاد لديهم الوقت لتناول الطعام أو الاتصال بأسرهم"، هذا ليس حال حمدان فقط بل مئات من المسعفين في غزة اللذين يواجهون الصعوبات لاستخراج الضحايا من تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على غزة.



إبراهيم حمدان، 39 عاما، لديه ضمادة على يده اليسرى ومعصمه، وقد أصيب جراء سقوط حطام خلال محاولة إنقاذ يوم الأربعاء الماضي، عندما تمكن فقط من انتشال جثتي فتاتين، قتلتا تحت أنقاض منزلهما في جنوب مدينة غزة، حيث يتمركز مع فريقه المكون من 12 عامل إنقاذ آخر، بحسب رويترز.



وقال: "لم أستطع التوقف عن التفكير في بناتي الأربع"، مضيفاً أن كل ما يدفعه إلى الاستمرار هو الأمل في العثور على المزيد من الناجين.



قُتل أربعة من العاملين الطبيين في حالات الطوارئ التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني عندما تعرضت سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها للقصف في حادثين مختلفين، وأظهر مقطع فيديو نشره الهلال الأحمر الفلسطيني زملاءهم وهم يتشبثون ببعضهم البعض بعد ذلك وهم يرتجفون، وأضاف أن اثنين من أعضاء فريق حمدان أصيبا جراء الزجاج المتطاير عندما دمرت غارة جوية نوافذ سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها في خان يونس يوم السبت، ولم يصب أي منهما بأذى شديد.



وأضاف حمدان، الذي خاض حروباً متكررة منذ أن أصبح يعمل منقذاً في غزة منذ عام 2007: "هذه الحرب قاسية تفوق الخيال، إنهم يهدمون مباني الناس دون سابق إنذار، يهدمون المباني الشاهقة فوق سكانها"، ويعمل حمدان في إدارة الطوارئ المدنية، وهي خدمة الإطفاء والإنقاذ التي تديرها حكومة غزة.



يحاول حمدان التحدث مع زوجته وأطفاله الستة الذين تتراوح أعمارهم بين ابنته ميسا، 13 عامًا، وحتى ابنه الرضيع مهند، بين عمليات الإنقاذ، باستخدام مكالمات الفيديو لرؤية وجوههم، ووصف شعوره بين كل مكالمة والأخرى: "أشعر وكأنني سأصاب بالعمى حتى أقوم بهذه المكالمة".



ونظرًا لافتقار عمال الإنقاذ إلى ما يكفي من الآلات الثقيلة مثل الحفارات الميكانيكية والجرافات، فهم يعتمدون على المجارف والأدوات الأخرى البدائية التي يستخدمونها يدويًا لسحب الأنقاض، مما يزيد من مخاطر تعرضهم لإصابات بالغة.



كما تعرقل الطرق المليئة بالحفر بسبب الضربات المباشرة الإسرائيلية، أو التي تسدها الأنقاض عمليات الإنقاذ، وغالبا ما يتم تنفيذ أعمال الإنقاذ الأولية من قبل الجيران الذين يقومون بسحب قطع من الحطام بحثا عن ناجين أو على أمل انتشال الجثث لدفنها.





