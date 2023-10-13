 الصحفيين العراقيين تدين استهداف الصحفيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة جنوبي لبنان - بوابة الشروق
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الصحفيين العراقيين تدين استهداف الصحفيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة جنوبي لبنان

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:20 م

أدانت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، استهداف الصحفيين في وكالة "رويترز" وقناة "الجزيرة" خلال تغطيتهم الأحداث جنوبي لبنان.

وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين أن النقابة  تعلن "عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين العاملين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة في جنوب لبنان التي راح ضحيتها مصور وكالة رويترز مكتب بيروت عصام عبد الله واصابة كل من المصور ثائر السوداني وماهر نزيه الحديثي في مكتب الوكالة ببغداد فضلا عن إصابة أخرين في مكتب قناة الجزيرة".

ودعت النقابة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها جراء الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتحديها الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية باستهدافها للصحفيين والإعلاميين بهدف التغطية عن الجرائم والممارسات اللإنسانية التي يتعرض لها الابرياء في فلسطين المحتلة".

كما دعت وسائل الإعلام حول العالم إلى "فضح تلك الممارسات والجرائم العدوانية للقوات الإسرائيلية والعمل لإيقاف هذا السلوك الوحشي البغيض".

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