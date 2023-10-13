مظاهرات في دمشق دعما لغزة

شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة مظاهرات واعتصامات شارك فيها آلاف من السوريين والفلسطينيين دعما لقطاع غزة.

وفي مظاهرة بساحة عرنوس وسط العاصمة دمشق، شارك عدد من القياديين والمسؤولين السوريين والفلسطينيين، وألقيت عدة كلمات دعمًا لقطاع غزة منددين بالقصف الإسرائيلي الذي خلف دمارًا غير مسبوق طال عشرات الاف المنازل .

وردد المشاركون هتافات مؤيدة لقطاع غزة وتحيي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في معاركهم مع الجيش الاسرائيلي كما رفع المشاركون الاعلام السورية والفلسطينية وشعارات ورايات الفصائل الفلسطينية.

وفي مخيم اليرموك والذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني شارك الاف من الفلسطينيين، هتف المشاركون بشعارات داعمة لأبناء غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي على مدار الساعة، مطالبين الحكومات العربية بدعم أبناء غزة و"فتح الحدود لمواجهة إسرائيل".

وتشهد عموم المدن السورية مظاهرات يومية لدعم قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 1800 في هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع منذ السبت الماضي.

يأتي ذلك فيما حذرت مؤسسة حقوقية من أن غزة تواجه خطر "العطش" في وقت إسرائيل تخير السكان: الإبادة أو الترحيل.