المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل

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واصل المسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إطلاق صواريخ على مستوطنات إسرائيلية اليوم الجمعة.

ودوت صفارات الإنذار مجددا في مدينتي "عسقلان" و"سديروت" إلى جانب مناطق أخرى، بالقرب من غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ستة آلاف صاروخ، تم إطلاقه من قطاع غزة، منذ" المجازر"، التي نفذها مهاجمو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنوب إسرائيل السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "هاأرتس" أن صاروخين سقطا على سديروت، واحد منهما سقط على منزل. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وأخلت إسرائيل معظم المنطقة الحدودية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب المدنيين الفلسطينيين في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة بإخلاء شمال غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وطالبت الهيئة الشعبية العامة لشئون اللاجئين في قطاع غزة المواطنين بعدم التعاطي مع دعوات النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه.