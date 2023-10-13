تحقيقات بي بي سي تكشف قصف إسرائيل للمواقع التي أعلنتها آمنة لنزوح سكان غزة

مع بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب هجوم كتائب القسام على مناطق مختلفة داخل إسرائيل، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحذيرًا لسكان بعض المناطق في قطاع غزة، حثتهم فيه على إخلاء منازلهم والتوجه إلى نقاط اعتبرتها "آمنة" حفاظًا على سلامتهم.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على حسابه على موقع إكس يوم السبت السابع من أكتوبر هذا العام تحذيرا مصحوبا بأربعة فيديوهات لسكان مناطق معينة بالتوجه لمناطق خصصها الجيش الإسرائيلي للإيواء وتجنب التعرض للقصف. وتضمن المنشور 4 مناطق إيواء محددة أي أن هناك منطقة "آمنة" لكل عدد من الأحياء السكنية.





#عاجل سكان قطاع غزة انتبهوا! عمليات حماس تجبر جيش الدفاع للعمل في أماكن سكنكم فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا.

🔴 سكان منطقة المقوسي يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان بيت حانون يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان منطقة شمال وشرق البريج التوجه الى المأوي في… pic.twitter.com/1x0kVVd0hZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

فريق التدقيق في "بي بي سي نيوز" عربي لاحظ تشابها بين بعض الفيديوهات والصور المتداولة للأماكن التي قصفها الجيش الإسرائيلي والأماكن التي وجه إليها سكان غزة للاحتماء فيها.



وقام فريقنا بالتحقق وجمع الصور والفيديوهات والشهادات من سكان المناطق المتأثرة بالقصف الإسرائيلي، واتضح أن منطقتين من الأربع مناطق المحددة من قبل إسرائيل على أنها مناطق آمنة تم قصفها بالفعل في وقت لاحق للتحذيرات الصادرة، كما نرى في هذا الفيديو لتفجير وقع على مركز مدينة رفح بالتحقق من توقيت نشره بواسطة برامج تحليل الفيديو ‏يظهر أنه تم نشره يوم الأربعاء 11 أكتوبر هذا العام الساعة 13:34:28 GMT





🎥 مشاهد متداولة من قصف اسرائيلي على مركز مدينة رفح pic.twitter.com/sSXG9Gmc6M — الـعـابـرون 🇱🇧 نـيـوز الـإخـبـاريـة (@alabiroun_news) October 11, 2023

وهذا الفيديو يظهر تفجيرا لمركز مدينة خان يونس والذي بالتحقق منه بواسطة برامج تحليل الفيديو يظهر أنه تم نشره للمرة الأولى يوم الثلاثاء العاشر من أكتوبر هذا العام تحديدا الساعة 12:53:1 GMT يظهر في الفيديو منارة المسجد الكبير بخان يونس والذي يبعد عن مركز مدينة خان يونس 5 دقائق مشيا على الاقدام.





مركز مدينة خانيونس اللي طلب الاحتلال من السكان يتوجهو لاله

الاحتلال بطلب منا نتوجه لمراكز المدن بعدين بنزل قصف فيها

إبادة جماعية#غزة_تحت_القصف #افضحوا_جرائم_الاحتلال pic.twitter.com/1gY7dT6ytm — Aya Hassan ⚖ (@AyaHass25031095) October 10, 2023

إلى جانب الأدلة البصرية، سمع فريق التدقيق شهادات من سكان المناطق المتأثرة والذين أكدوا حدوث قصف وأنهم غير آمنين في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي بل أغلبهم يحتمون في المستشفيات التابعة للآنروا مثل وسام أبو جراد الذي أرسل لنا صورا حصرية من داخل مجمع الشفا الذي يحتمي داخله الكثيرون من سكان غزة.



حاولنا التواصل مع الجانب الإسرائيلي للحصول لاستبيان أسباب قصفهم للمناطق التي خصوصها لسكان غزة كمناطق آمنة ولكن لم يصلنا منهم أي رد.