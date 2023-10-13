مقتل معلم في حادث طعن بمدرسة في فرنسا والقبض على منفذ الهجوم

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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة، أن رجلا قتل شخصا طعنا في مدرسة ثانوية في شمال فرنسا.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إن الضحية معلم، وأن شخصا آخر قد أصيب.

وأضافت القناة أن الرجل سُمع وهو يردد "الله أكبر" قبل تنفيذ هجومه، وقد أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة احتجزته.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سوف يتوجه إلى موقع الحادث. وقطع البرلمان الفرنسي جلسته وألغت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن رحلة كانت مقررة سلفا.

وقالت الشرطة في مدينة آراس إن الوضع تحت السيطرة وإنه لم يعد هناك خطر. وأضافت القناة أن التلاميذ لم يصابوا.

وأوضحت الشرطة أن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا. وتولى مكتب الادعاء لمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة.

وتردد أن منفذ الهجوم وشقيقه، الذي احتجز أيضا، من الشيشان، بحسب ما نقلته صحيفة لوفيجارو عن مصادر بوزارة الداخلية.