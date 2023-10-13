قال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رسائل الرئيس السيسي على هامش حفل تخرج الكليات العسكرية؛ تاريخية للأمة العربية جمعاء ليس للمصريين وحسب، مشيرا إلى حرص الرئيس الدائم على التعضيد من دور مصر الرائد في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن مصر لم ولن تخذل أمتها العربية إطلاقا رغم الظروف الراهنة وفقا لإشارات الرئيس خلال كلمته الخميس، لافتا إلى بذل القيادة السياسية جهودها الحثيثة لوقف المساس بالأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف أن السياسة المصرية الخارجية تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته؛ من أجل إحلال السلام باعتباره خيارا استراتيجيا يحافظ على مقدرات الشعوب، لافتا إلى إبداء الرئيس تسخير قدرات الدولة كافة للوساطة والوقوف إلى جانب الأشقاء.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تملك خيارات إزاء التخلي عن دورها الاستراتيجي في حماية الأمة العربية، موضحا أن حفل تخرج الكليات الحربية اليوم؛ يؤكد مدى الاستعداد التام للقوات الجوية في الرغبة والإصرار للذود عن أوطانهم تحت أية ظروف.