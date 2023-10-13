الجالية التركية في ألمانيا: نحذر من تلبية دعوة حماس لإبداء دعم دولي لها

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بعد أن دعت حركة حماس إلى دعمها في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة، حذرت الجالية التركية في ألمانيا من تلبية هذه الدعوة.

وقال رئيس الجالية، جوكاي سوفو أوغلو، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم: "ابتعدوا عن تلاعب حماس، فهو يضر بالمسلمين في جميع أنحاء العالم!".

وأضاف سوفو أوغلو: "يجب أن نظهر موقفا واضحا معا. ولذلك فإنني أناشد جميع المسلمين في ألمانيا ألا يسمحوا لحماس باستغلالهم".

وذكر سوفو أوغلو أنه قلق بشأن "التعايش السلمي" في ألمانيا بسبب الإرهاب في إسرائيل وتعبيرات التضامن في ألمانيا.