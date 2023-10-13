نشر عشرات الفلسطينيين وصاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقبهم لقيام إسرائيل بتنفيذ عملية برية محتملة بقطاع غزة في ظل قصف إسرائيلي مكثف متواصل منذ 7 أيام.



واليوم الجمعة، طلب الأشخاص في وصاياهم العفو ممن أساءوا إليهم في حال حدث لهم مكروه، مؤكدين أنهم لم يكتبوا هذه الرسائل لأنهم خائفين من الموت.



ومن بين هؤلاء إيهاب سليمان الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة مفادها: "إبراءً للذمة: من كان له عندي مظلمة أو دين أو كنت قد قصرت في حقه أو أسأت له يومًا، فليخبرني بها أو يتكرم بالعفو عني لوجه ﷲ تعالى.. والله لا نهاب المنون، فما فاز إلا الشهيد (..)".



فيما قال رزق الجوجو في منشوره: "إبراء للذمة: أرجوكم.. من كان له عندي مظلمة أو دين أو كنت قد قصرت في حقه أو أسأت له يوماً فليخبرني بها أو يتكرم بالعفو عني لوجه ﷲ! فنحن بين يديه تعالى! ونستودعه أرواحنا وبيوتنا وأهلينا ومن نحب! أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله".



ولوحظ أن بعض الأشخاص ممن نشروا وصاياهم لم يشاركوا منشورات أخرى بعد رسائل الوصية.



والخميس ذكرت قناة 14 الإسرائيلية في تقرير عبر موقعها، أن "الجهاز الأمني يستعد لدخول بري إلى قطاع غزة، لكنه ينتظر موافقة المستوى السياسي".



وأشارت القناة العبرية إلى أنه "في حال تمت الموافقة على الدخول البري، فإن القوات الإسرائيلية مستعدة للبقاء هناك لعدة أشهر"، على حد تعبيرها.



ولم يصدر أي تصريح أو بيان رسمي بشأن ما ورد في القناة العبرية الخاصة.



والخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأن الطائرات أسقطت حوالي 6 آلاف قنبلة ضد أهداف تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على حد زعمه.



ويواصل جيش الاحتلال لليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".