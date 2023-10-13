مجلس يهود ألمانيا يشكر الحكومة الاتحادية والولايات على تعزيز حماية المؤسسات اليهودية

أفاد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوم الخميس، بأنه تم تعزيز إجراءات تأمين المؤسسات اليهودية في البلاد، مرة أخرى، بعد صدور دعوات عنف ضد هذه المؤسسات.

وذكر المجلس في برلين:" تم بذل كل ما هو ممكن سواء من جانب الدولة، أو من الجانب اليهودي، من أجل ضمان الأمن"، ووجه المجلس الشكر إلى أجهزة الأمن على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.

وأضاف المجلس أنه منذ يوم الأربعاء انتشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العنف ضد مؤسسات يهودية صباح اليوم الجمعة، ونوه المجلس إلى أنه على الرغم من أن هذه التهديدات لم يتم التحقق منها فإن من الممكن أن يكون هناك مستغلون للحدث أو ذئاب منفردة.

وألغت مجموعة "الجيل الأخير" المناخية احتجاجاتها المقررة اليوم الجمعة بسبب دعوات للعنف ضد المؤسسات اليهودية.

وقالت المجموعة، التي جذبت اهتماما واسع النطاق وانتقادات متكررة بسبب أساليبها الاحتجاجية التخريبية، إنها "تشعر بالفزع العميق" من الدعوات إلى العنف.

وجاء في منشور للمجموعة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا نريد إعاقة قوات الشرطة التي من المحتمل أن تكون ضرورية لحماية الأرواح. لقد أبلغنا الشرطة بذلك".

وتابع المجلس:" هناك وضع خطر مرتفع من الناحية النظرية المجردة"، وقال المجلس:" نحن على اتصال دائم مع أجهزة الأمن التي تأخذ الوضع الأمني بالنسبة لليهود في ألمانيا على محمل الجد للغاية".

يأتي ذلك على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، وكانت بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا احتلفت بهجوم حماس.

كانت حماس دعت المسلمين في كل أنحاء العالم إلى التحرك وإظهار الدعم لها اليوم الجمعة.

وقال المجلس إن " الطائفة اليهودية في ألمانيا قوية وصامدة ومنيعة. لن نسمح بالنيل من عزيمتنا ونحن نقف معا".