تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، والتي جاء في مقدمتها:

مصر تسعى لرفع قرض صندوق النقد لأكثر من 5 مليارات دولار

قالت وكالة بلومبرج، إن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

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طرح 35 شركة مملوكة للدولة.. ونستهدف جمع 4 مليارات دولار

قال محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة طرحت مم خلال برنامج «الطروحات الحكومية» ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.

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سهم ماكدونالدز يخسر 2% من قيمته بعد دعمه لإسرائيل

تراجعت أسهم مطاعم الوجبات الجاهزة "ماكدونالدز" في ختام تعاملات أمس، بنسبة 2% مسجلا 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمته، بعد انطلاق حملات بمقاطعة مطاعم السلسلة، بعد إعلانها دعم إسرائيل وتقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى.

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توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ 2014 يفوق المنفذ في 34 عاما

نجح قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

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وفد تركي برئاسة وزير التجارة يزور القاهرة نهاية أكتوبر الجاري

التقي أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عمر بولات، وزير التجارة التركي، لبحث استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث امكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة .

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عروض شركات الطيران تجذب المواطنين لأداء العمرة بنظام الترانزيت

يشهد السوق المصرى منافسة كبيرة بين شركات الطيران العاملة فى مصر وشركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، على جذب أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، يأتى ذلك بعد أن نجح برنامج "عمرة الترانزيت" الذى تنظمه بعض شركات الطيران العاملة بالسوق المصرى بأسعار مخفضة تصل إلى 13 ألف جنيه فى جذب أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة خلال الأيام الماضية.

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العالم خسر 69 مليون طن حبوب سنويا بسبب الكوارث خلال 30 عاما

ذكر تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أنّ الخسائر المتعلقّة بمجموعات المنتجات الزراعية الرئيسية تواصل اتجاهها التصاعدي، حيث بلغت الخسائر في الحبوب ما متوسطه 69 مليون طنّ سنويًا في العقود الثلاثة الماضية، أي ما يعادل إنتاج الحبوب بأكمله في فرنسا في عام 2021، وتليها الفواكه والخضروات ومحاصيل السكر التي اقترب متوسط خسائر كل منها من 40 مليون طنّ سنويًا.

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15% خسائر الزراعة بسبب الكوارث سنويا في الدول منخفضة الدخل

أظهر أول تقرير عالمي عن خسارة الزراعة والمحاصيل من الكوارث الطبيعية، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أنّه على مدار 30 عاما، تكبّدت البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أعلى الخسائر النسبية، ووصلت الخسائر إلى 15% من ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي، مقابل 5% لباقي الدول، نتيجة الكوارث المعرّفة بأنّها اختلال خطير في الأداء الوظيفي للمجتمع المحلي أو المجتمع.

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النفط يقفز بأكثر من 4% وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بأكثر من 4%، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق، مع استمرار متابعة الأسواق للأحداث في الشرق الأوسط، وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.30% إلى 89.30 دولار للبرميل.

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