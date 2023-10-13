تركيا تسقط كرواتيا بهدف في عقر دارها وتتصدر المجموعة الرابعة بتصفيات «يورو 2024»

انفرد منتخب تركيا بقمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف القادم.

وانتزع المنتخب التركي فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه منتخب كرواتيا، مساء الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز لاتفيا على ضيفتها أرمينيا 2 / صفر.

وارتفع رصيد المنتخب التركي إلى 13 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 6 لقاءات، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا، الذي لعب 5 مباريات فقط.

وتواجد المنتخب الأرميني في المركز الثالث بسبع نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف أمام منتخب ويلز، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز الرابع، بعد خوضه 5 لقاءات، فيما يتذيل منتخب لاتفيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وعلى ملعب (كرادسكي)، ارتدى باريس يلماز ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب التركي الوحيد في شباك نظيره الكرواتي، في الدقيقة 30، ليعيد منتخب بلاده إلى طريق الانتصارات في المجموعة، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه منتخب أرمينيا في الجولة الماضية.

من جهة أخرى ، أنهى منتخب لاتفيا سلسلة هزائمه في مبارياته الخمس الأولى بمشواره في المجموعة وذلك عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه منتخب أرمينيا، في وقت سابق اليوم.

وعلى ملعب (كونتو ستاديونس) في العاصمة اللاتفية ريجا، افتتح يانيس ايكونيكس التسجيل لمنتخب لاتفيا في الدقيقة 39، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ماركيس أوس في الدقيقة 53.

ورغم النقص العددي، عزز منتخب لاتفيا تقدمه، بعدما أضاف دانيلز بالوديس الهدف الثاني في الدقيقة 68.