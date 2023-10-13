 الإعلام الفلسطيني بغزة يحذر من محاولات الجيش الإسرائيلي لضرب الجبهة الداخلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام الفلسطيني بغزة يحذر من محاولات الجيش الإسرائيلي لضرب الجبهة الداخلية


نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:57 ص

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة من تداول وتصديق روايات وأخبار دعائية كاذبة يحاول "الاحتلال الإسرائيلي" تمريرها مستهدفًا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بالجبهة الداخلية.

وأشار الإعلامي الحكومي، في تنويه مقتضب، إلى أنه من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب، وفقا لبوابة فلسطين الآن التابعة لحكومة غزة.

وطالب المكتب، المواطنين بعدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، مؤكدًا، أن طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها.


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