انتشار للجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل بعد أنباء عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين

انتشر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل جنوب لبنان، ووضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا الجنوبية، للتأكد من عدم مرور أشخاص غير لبنانيين إلى المنطقة، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين، حفاظا على أمنهم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن "الجيش اللبناني ينتشر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة كما وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا (جنوب لبنان) منعاً لدخول أي أجنبي إلى المنطقة، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنبا لأيّ إشكال".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد دعت الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان للمشاركة في النفير العام اليوم الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعما لصمود أهل غزة.