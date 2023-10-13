أشاد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، بالتييسير على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خلال التقدم بأوراقهم للجنة الانتخابات أو خلال جمعهم التزكيات والتوكيلات، معقبًا: «ُينسب للرئيس السيسي أننا نباشر حملتنا الانتخابية ولم يضايقنا أحد أبدا ونتحرك في الشارع بسهولة».

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن الانتخابات نزيهة ولو لم تكن كذلك لما شارك فيها، وكل الأمور ميسرة ومتاحة لنا، منوهًا: «الصندوق سيقول كلمته وأنا عازم على النجاح والمؤشرات في صالحي».

ولفت إلى أن استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد في ظل ما حدث في ثورة 1919م، بعدما كانت مصر ولاية تركية قبل هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يظل هو حزب الأغلبية الساحقة حتى عام 1952م.

وأشار إلى أن وجود علاقة وثيقة بين هامش التنمية الاقتصادية والديموقراطية، مشددًا على أن الحياة خلال السنوات الأخيرة.

ويدخل يمامة سباق الرئاسة كمرشح ثالث بعدما تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، الأيام القليلة الماضية، بأوراق الترشح للهيئة وأكثر من مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين لترشح السيسي، والتي جرى توثيقها في مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، بالإضافة إلى 424 تزكية من أعضاء المجلس، ضمن الأوراق الرسمية للترشح.