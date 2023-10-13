مدرب غانا: منتخب مصر منافس قوي

أكد كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، على قوة منتخب مصر وتمتعه بخبرات كبيرة في كأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى تطلعه إلى تلك المواجهة.

قال كريس هيوتون في مؤتمر صحفي:" منتخب مصر يتمتع بخبرات كبيرة في كأس أمم إفريقيا، وحقق انتصارات أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ البطولة، بالتأكيد هو منافس قوي للغاية".

أضاف:" لكنها مسابقة ونتطلع لمواجهة أحد أفضل فرق إفريقيا في اللحظة الحالية".

أشار:" ليس لدي الكثير من المعلومات عن موزمبيق والرأس الأخضر، ولكننا سنقوم بدراسة كل شيء في الأشهر المقبلة ونشاهد مبارياتهما قبل انطلاق البطولة".

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن وقوع غانا ومصر في المجموعة الثانية رفقة كل من موزمبيق والرأس الأخضر، وستكون هذه المرة الخامسة التي تجمع الفراعنة مع غانا ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد سبع بطولات للفراعنة وخمس لغانا.