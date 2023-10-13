متحدث: الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على غزة طوال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذت العديد من الغارات على نطاق محدود على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل حجاري على منصة إكس "تويتر سابقا"، إن هدف هذه العمليات كان "تطهير منطقة الإرهابيين والأسلحة". وأضاف أنه تم أيضا بذل جهود من أجل العثور على المفقودين.



وجاء في المنشور أن قوات برية ومدرعة تبحث عن أدلة "ودمرت بنية تحتية إرهابية وقضت على خلايا إرهابية". ومن بين ذلك خلية أطلقت النار على أراض إسرائيلية بأسلحة مضادة للدبابات.



وجاء التحديث في وقت دعا فيه الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مغادرة منازلهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة (1700 بتوقيت جرينتش) والتوجه جنوبا، فيما يعتبر استعدادا لاجتياح بري محتمل.



ودعت الأمم المتحدة على الفور إسرائيل إلى إلغاء هذا الأمر، مشيرة إلى خطر حدوث "وضع كارثي".