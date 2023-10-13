ادّعت تعليقات على منصة إكس (تويتر سابقا) أن العملة الفلسطينية القديمة، إبان فترة الانتداب البريطاني، مكتوبا على وجهها بالعربية فلسطين والعبرية إسرائيل، ما يعني في ادعائهم الوجود القديم لإسرائيل والاعتراف بها بشكل رسمي وشعبي.

* ما الحقيقة؟

وبمراجعة صورة العملة المتداولة وترجمة الكلمة "العبرية" على وجهها ومقارنة رسم الكلمة العبرية المدونة على موقع الترجمة الخاص بمحرك البحث جوجل، لجانب أحد القواميس (العربية - العربية)، تأكد للشروق أنها تعني "فلسطين" بالعربية والعبرية.

ولزيادة التحقق، تم التواصل مع أحد المترجمين المختصين بالترجمة العبرية، فضل عدم ذكر اسمه، والذي أكد بالفعل أن الترجمة تعني كلمة فلسطين.

* أكاذيب إسرائيلية

ولا تعد تلك هي الحالة الوحيدة في ترديد الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية؛ حيث روجت بيل ترو مراسلة صحيفة الإندبندنت البريطانية، لعمليات ذبح بحق أطفال ومدنيين إسرائيليين، وذلك في تقريرها عن الجولة المعنون بـ(كفار عزة تفوح منها رائحة الموت: داخل القرية الحدودية الإسرائيلية حيث "ذُبح الأطفال" في هجوم حماس)، ونقلت عن الرائد بالجيش الإسرائيلي ديفيد بن تسهيون قوله: "عندما جاءت حماس إلى هنا قطعوا رؤوس النساء، وقطعوا رؤوس الأطفال، لقد رأينا أطفالا وفتيات ميتات"، لكنها تشير إلى أن الإندبندنت لم تجد دليلا على ادعاءاته.

وفي تغريدة لها تتراجع ترو عن ذلك قائلة: "أردت فقط توضيح أنني لم أغرّد عن قطع رؤوس 40 طفلا، لقد غردت بأن وسائل الإعلام الأجنبية قيل لها أنه تم قطع رؤوس النساء والأطفال ولكن لم يتم عرض الجثث علينا، وكان هذا ردي على التقارير التي انتشرت حول الأطفال الأربعين، أدركت أن الطريقة التي كتبت بها تغريدتي كانت قصيرة جدًا بحيث لا تشرح السياق الكامل، لذا حذفتها يشير العنوان الرئيسي لقصتي إلى مقتل أطفال صغار".