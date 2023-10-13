 رومانيا تتعادل مع بيلاروس وتهدر فرصة صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات «يورو 2024» - بوابة الشروق
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رومانيا تتعادل مع بيلاروس وتهدر فرصة صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات «يورو 2024»

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 12:25 ص

أهدر منتخب رومانيا فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

وسقط المنتخب الروماني في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب بيلاروس، مساء الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب كوسوفو 3 / صفر على مضيفه منتخب أندورا.

وعلى ملعب (فيرنيك سزوسزا)، في العاصمة المجرية بودابست، الذي استضاف اللقاء، عجز منتخبا بيلاروس ورومانيا عن هز الشباك طوال شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة وحيدة.

من جانبه، حقق منتخب كوسوفو انتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه منتخب أندورا.

وأحرز ميلوت راشيكا الهدفين الأول والثاني لكوسوفو في الدقيقتين 26 و71 على الترتيب، فيما تكفل ألتين زيكيري بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 83.


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