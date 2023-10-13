 إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 13 أكتوبر 2023 3:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 3:32 م

صيب 7 أشخاص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في منطقة شارع عز الدين بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول كلا من: محمد ط، 21 سنة، وكريم ص، و20 سنة، وطلعت ص، 35 سنة، ومحمد ح ع، 36 سنة، وشقيقيه تامر، 23 سنة، وأحمد، 33 سنة، وهشام م ع، 38 سنة، مصابين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحويل 5 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم التحفظ على عدد من طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك