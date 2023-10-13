إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

صيب 7 أشخاص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في منطقة شارع عز الدين بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول كلا من: محمد ط، 21 سنة، وكريم ص، و20 سنة، وطلعت ص، 35 سنة، ومحمد ح ع، 36 سنة، وشقيقيه تامر، 23 سنة، وأحمد، 33 سنة، وهشام م ع، 38 سنة، مصابين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحويل 5 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة.



تم التحفظ على عدد من طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.