الجبل الأسود يهزم لبنان بثلاثية وديا

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تغلب منتخب الجبل الأسود على نظيره اللبناني 3 /2، مساء الخميس، في مباراة ودية دولية.

وتقدم منتخب الجبل الأسود عن طريق إيفان كوديتش في الدقيقة 16، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 65 سجل كريم درويش الهدف الأول لمنتخب لبنان، فيما أضاف ميلوتين أوسماجيك الهدف الثالث لمنتخب الجبل الأسود بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 80 سجل علي طنيش الهدف الثاني لمنتخب لبنان.

ويستعد منتخب الجبل الأسود لاستئناف مشواره في تصفيات أمم أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد ثماني نقاط، وهي المجموعة التي تضم أيضا منتخبات المجر وصربيا وبلغاريا وليتوانيا.

على الجانب الأخر، سيخوض المنتخب اللبناني مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الإماراتي، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم آسيا في قطر مع حلول يناير المقبل.