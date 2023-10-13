بوريل: الثقة مع الصين «تآكلت» بسبب موقفها بشأن الحرب في أوكرانيا

ذكر جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الثقة مع الصين "تآكلت" بسبب موقف بكين بشأن الحرب في أوكرانيا، محذرا من أن المزيد من الاختلالات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستؤدي إلى زياد الحمائية.

وأضاف بوريل، في خطاب اليوم الجمعة لطلاب جامعيين في بكين إن الأوروبيين يشعرون أن الصين "ربما لم تستخدم نفوذها القوي لإقناع روسيا لوقف هذا الاعتداء"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف "نرى أنه من الضروري أن تحرز الصين جهدا واسعا لإقناع شعب أوكرانيا بأن الصين ليست حليف روسيا في تلك الحرب".

وتابع "أعتقد أن الصين يتعين أن تزيد مساعداتها الإنسانية إلى أوكرانيا".

وتلقي تصريحات بوريل الضوء على واحدة من أكبر شكاوي بروكسل مع بكين: وهي أن الصين قدمت غطاء دبلوماسيا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منذ أن أمر بالغزو أوائل العام الماضي.

يشار إلى أن الصين لم تدن الهجوم الروسي على أوكرانيا ولم توقع عقوبات على موسكو على غرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.