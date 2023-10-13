خسائر بالمليارات في المحاصيل العالمية نتيجة الكوارث

أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن القوة المتزايدة للكوارث، وتكرارها، في مزيد من الخسائر في المحاصيل الزراعية والمواشي على مستوى العالم، وقد تجاوزت الخسائر 200 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت المنظمة في تقريرها أن عدد مثل هذه الأحداث، التي تشمل الفيضانات والجفاف وتفشي الحشرات والحروب، قد تضاعف بواقع أربعة أمثال إلى حوالي 400 مشكلة سنويا مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.

وبلغت الخسائر الاقتصادية السنوية في المتوسط 123 مليار دولار على مدارالعقود الثلاثة الماضية، بإجمالي خسائر 3.8 تريليون دولار، كما يزداد الوضح تدهورا.

وقالت مديرة مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بمنظمة الفاو في مقابلة: "لا يتعلق الأمر بزيادة عدد الحوادث فحسب، بل بتنامي تأثيرها على الزراعة أيضا، وأنتم تعلمون أن هناك عدة أسباب لذلك".