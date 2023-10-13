حصيلة القنابل الإسرائيلية على غزة خلال أسبوع يقارب حصيلة قنابل أمريكا في سنة على أفغانستان

تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة في اليوم السادس لها، في رد انتقامي على عملية طوفان الأقصى، ليعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموع القنابل التي تم إلقاؤها جوا على القطاع بلغت ٦٠٠٠ قنبلة، الرقم الذي عده محقق أممي ومخطط عسكري سابق "قصفا مكثفا تقوم به دول في أشهر لا في أيام معدودة".



وقال مارك غارلاسكو، المحقق الأممي بجرائم الحرب والمخطط للضربات الجوية سابقا للبنتاجون، في حديثه لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه مقارنة بالـ٦٠٠٠ قنبلة التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة خلال ٦ أيام، فقد ألقت الولايات المتحدة طوال عام كامل على أفغانستان ٧٤٠٠ قنبلة.



وأضاف أن حلف الناتو طوال مشاركته في حرب ليبيا التي دامت لعدة سنوات، ألقى أكثر من ٧٠٠٠ قنبلة طوال المدة المذكورة. وتابع أن ذلك القصف المكثف على مساحة قليلة ومكتظة بالمدنيين كقطاع غزة يزيد فرص الإصابات الخاطئة.



وعلق غارلاسكو على حجم الأهداف التي أصابها الطيران الإسرائيلي والبالغة ٣٦٠٠ هدف، بقوله إنه مصدوم لقيام الطيران الإسرائيلي بتحديد ذلك العدد من الأهداف بتلك الفترة القصيرة، متمنيا ألا يتسبب ذلك بأخطاء يذهب ضحيتها المدنيين.



ولفتت واشنطن بوست إلى أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي خلال الـ٦ أيام، والبالغة ١٥٠٠ بينهم نحو ٨٠٠ نساء وأطفال، تقارب الـ٢٠٠٠ شهيد الذين سقطوا في حرب غزة ٢٠١٤، والتي دامت نحو شهرين.