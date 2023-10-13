الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا.

وأدانت الوزارة الخارجية في بيانها الاعتداءات الاسرائيلية "التي أدّت الى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر".

وأعلنت الوزارة أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، محذرة "من استمرار التصعيد من قبل إسرائيل بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة، مما قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

واستهدفت إسرائيل أمس الخميس مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا بالقصف الصاروخي بطريقة متزامنة ما ألحق أضرارا بمدرجيهما وأخرجهما عن الخدمة.