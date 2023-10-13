تسليم متوف من أسوان بطريق الخطاء لأسرة من قنا

شهدت مستشفى الصداقة الجديدة بأسوان، واقعة غريبة حيث فوجئ أهالي مريض من محافظة أسوان أثناء زيارتهم لوالدهم المحجوز بقسم الرعاية بالمستشفى، والذي يعاني من جلطة بالمخ، بأنه ليس ضمن المرضى المتواجدين بالقسم، وعندما سأل أهالي المريض المسئولين عن قسم الرعاية، أين والدهم، ردوا بأنه توفي وسلوا الجثمان لذويه بمحافظة قنا.

ويقول محمد مرعي لـ"الشروق "، إن والده يدعى مصطفي محمد حسين حسن مرعي، يبلغ من العمر 75 عاما من أبناء قرية الجعافرة نجع الحجر، وكان يعاني من جلطة في المخ وعلى إثرها دخل قسم الرعاية بمستشفى الصداقة الجديدة بتاريخ 2/10/2023.

وأضاف: "أثناء زيارتنا للوالد في قسم الرعاية في أوقات الزيارة الرسمية للمستشفى لم يكن المريض موجود على سريره، وبسؤال المسئولين عن قسم الرعاية أين الوالد؟ قالوا إنه توفي وتم تسليمه إلى ذويه بمحافظة قنا".

وأشار إلى أنه حرر محضر إهمال ضد مستشفى الصداقة الجديدة وفي انتظار نتائج التحقيقات.