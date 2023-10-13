برلمان موريتانيا يعقد جلسة خاصة لشجب المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين

استنكر البرلمان الموريتاني بشدة ما سماها "المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في فلسطين المحتلة".

وأجاز النواب في جلسة خاصة عقدها البرلمان، مساء اليوم الجمعة، في نواكشوط بالأوضاع في فلسطين توصيات أدانوا فيها محاولات التهجير القسري في سعي لـ"تهجير جديد" للفلسطينيين.

وحث البرلمان الموريتاني المجتمع الدولي على "الضغط على المحتل لوقف حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين".

ودعا أحرار العالم وجميع محبي السلام من حكومات وبرلمانات إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطينيين الأعزل ولقضيته العادلة والى عدم الخضوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو لافتة.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر المئات من الموريتانيين بعد صلاة الجمعة بالعاصمة نواكشوط للتنديد بالحرب التي تشنها إسرائيل على سكان غزة، ودعوا لتحرك دولي حازم لوقف ما سموه "قتل المدنيين العزل" في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من الجامع الكبير المعروف بـ"الجامع السعودي" باتجاه مقر الأمم المتحدة وسط هتافات مناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة وشعارات رفعوها تمجد المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

وسمحت قوات الشرطة الموريتانية للمتظاهرين بالتوقف بالقرب من مقر الأمم المتحدة لتسليم رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.

وعبر المتظاهرون في كلمات ألقاها ساسة ونقابيون وناشطون في المجتمع المدني عن سخطهم حيال صمت العالم لما يتعرض له سكان غزة من حصار وتجويع وقتل وتشريد وفي المقابل وقوف العالم مع إسرائيل ودعمه لما تقوم به من أعمال قتل وحصار واحتلال لأراضي فلسطين.