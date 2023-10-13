القبض على 35 شخصا في تركيا بينهم 9 ألمان خلال مؤتمر شهد انتقاد عملياتها في سوريا

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ألقي القبض على 35 شخصا من بينهم 9 شبان ألمان، في خضم توجيه انتقاد علني لهجماتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا، حسبما قال عضو في حزب "داي لينكه" اليساري المتطرف الألماني.

وألقي القبض عليهم إضافة إلى آخرين في مؤتمر صحفي عقده حزب اليسار الأخضر التركي، حسبما كتب النائب الألماني جوكاي أكبولوت اليوم الجمعة على منصة إكس، المعروفة من قبل بتويتر.

وأضاف أكبولوت أنه تم انتقاد عمل الجيش التركي في سوريا خلال المؤتمر.

وأكد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي له صلات وثيقة بحزب اليسار الأخضر، اعتقال الألمان التسعة إلى جانب 26 آخرين.

وقالت متحدثة إنه بعد أن سافرت المجموعة الألمانية إلى تركيا لحضور مؤتمر شباب حزب اليسار الأخضر، تخضع المجموعة للاحتجاز في مركز ترحيل في بلدة شانلي أورفا بجنوب شرقى تركيا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها منظمة شباب حزب اليسار الأخضر على منصة إكس اشتباكات بين الشرطة التركية والشباب.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في وقت لاحق أنها على علم بالأمر. وقالت إن السفارة في أنقرة تجري اتصالا مع هؤلاء المتضررين وأنها جاهزة لتقديم أي مساعدة قنصلية.