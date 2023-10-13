لاجارد تؤكد استعداد البنك المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة مجددة إذا دعت الحاجة

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن مسؤولي البنك مستعدون لزيادة أسعار الفائدة مجددا إذا دعت الحاجة، في حين أنهم يقيمون تأثير الزيادات السابقة في الفائدة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية، حيث قالت لاجارد ن مجلس محافظي البنك المعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يقيمون "عدة أجزاء متحركة" ستؤثر على النظرة المستقبلية للاقتصادات في منطقة اليورو وحول العالم بما في ذلك الزيادات السابقة لأسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الاقتصاد حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها "نرى تشديدا لم يحدث من قبل للسياسة النقدية.. نحن نعرف الأن أن هناك المزيد من التشديدات قادمة في المستقبل، والطريقة التي ستؤثر بها على اقتصاداتنا".