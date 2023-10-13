الجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء سديروت

قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة سديروت بالكامل من المستوطنين وسط توقعات بشن القوات الإسرائيلية هجوما بريا واسعا في قطاع غزة.

وذكر موقع "وللاه" العبري مساء الخميس، أن بلدية سديروت تلقت موافقة من الوزارات الحكومية لإجلاء المستوطنين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من إخلاء أنفسهم إلى مدن الوسط.

وقال الموقع إن عملية الإجلاء ستتم خلال أسبوع، وبعد ذلك سيكون هناك تقييم للوضع بشأن استمرار الإخلاء أم وقفه.

وتهدد إسرائيل بشن حملة عسكرية برية ضد قطاع غزة على خلفية تنفيذ كتائب القسام هجوما واسعا ضد مستوطنات الغلاف، ما أسفر حتى الآن عن قتل 1400 إسرائيلي بينهم جنود وضباط كبار، بالإضافة لأسر آخرين يقدر عددهم بالمئات.