تقرير: المخابرات الأمريكية تستبعد حدوث صراع أوسع نطاق بين إسرائيل وحزب الله

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن وثيقة للمخابرات أمريكية استبعدت احتمال اندلاع صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى أن الجانبين أصبحا في وضع "ردع متبادل".



*إنذار بهجوم خاطئ



وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أنه يوم الأربعاء الماضي، قرابة الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، تسبب دوي صفارات الإنذار في اندفاع الملايين إلى الملاجئ في شتى أنحاء شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد عشرات الطائرات المجهولة، التي يفترض أنها طائرات بدون طيار (درونز)، تعبر الحدود وتسلل عبر البلدات الإسرائيلية.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، تبين أنه إنذار خاطئ، نتيجة ما أسماه متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "خطأ بشري"، لكن المدنيين الذين شعروا بالهلع شعروا على الأرجح بالخوف من أن حزب الله، فتح لتوه جبهة ثانية في الحرب.



وأوضحت الصحيفة أنه بحسب وثيقة مخابراتية أمريكية، سيكون شن حزب الله لهجوم واسع النطاق أمراً غير مرجح. ومطلع العام الجاري، رأى محللو المخابرات الأمريكية أن التوازن المتوقع وإن كان لا يزال عنيفاً بين إسرائيل وحزب الله يقلل من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق في عام 2023.



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تلك الافتراضات يجرى اختبارها في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات جنوب إسرائيل، والذي باغت المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين تماماً تقريباً.



ووفقاً لتحليل أعدته مديرية المخابرات لهيئة الأركان المشتركة في فبراير الماضي، استقرت إسرائيل وحزب الله في موقف "الردع المتبادل" منذ إبرام اتفاق تاريخي، في أكتوبر 2022، اتفق فيه لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها.



وكانت الصفقة بمثابة اختراق وسمحت لكل دولة باستكشاف حقول الغاز المربحة قبالة سواحلها في النهاية.



* الرد المتكافئ على الاستفزازات



وبحسب وثيقة أمريكية، حصلت عليها "واشنطن بوست"، بعد مشاركتها عبر منصة "ديسكورد"، اتخذت إسرائيل وحزب الله خطوات "للحفاظ على الاستعداد لاستخدام القوة، لكن ظلت "ضمن أنماط الاشتباك التاريخية"، مما يعني تجنب الخسائر والرد على الاستفزازات بطريقة متكافئة.



وبحسب التحليل الأمريكي، "حتى خلال فترات التوترات المتصاعدة" اعتزمت إسرائيل وحزب الله "استعراض القوة مع تجنب التصعيد".



وعلى سبيل المثال، بحسب الوثيقة، ربما تشن إسرائيل عمليات تخريبية في لبنان أو تطلق النار على أرض فضاء، بينما يسقط حزب الله طائرات بدون طيار إسرائيلية أو يطلق صواريخ على الجزء الشمالي من البلاد.



وفي حين تعتبر تلك الأعمال استفزازية، فهي تستهدف تجنب وقوع خسائر، حيث تمكن كل جانب من أن يوضح للآخر أنه على أهبة الاستعداد وقادر على الضرب بدون إشعال أعمال عدائية أوسع نطاقاً.



لكن التحليل يشير إلى عوامل أخرى يمكنها قلب سير الأحداث، بما في ذلك عدم قدرة حزب الله على كبح جماح حركات المقاومة الفلسطينية التي تعمل أيضاً في لبنان، مثل حماس.